SPOR GÜNDEMİ

Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.

Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor! Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor! Beşiktaş, mali sıkıntılar yüzünden önceliğini maliyeti düşük ve özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Bu kapsamda İsviçre ekiplerinden Basel'de forma giyen Kevin Bua gündeme gelmişti. Bua'ya Yunanistan ekibi Olympiakos da talip oldu.

Prandelli'den Ünal Aysal'a şok sözler Prandelli'den Ünal Aysal'a şok sözler Galatasaray'da Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde teknik direktörlük yapan Cesare Prandelli, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Prandelli kovulma sebebini de açıkladı...

Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.

Obrodovic'in yeni imajı şaşırttı Obrodovic'in yeni imajı şaşırttı Koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zejlko Obradovic, ülkesinde katıldığı programda yeni imajıyla şaşırttı.

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan, hatta Sarı-Kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'ye Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri teklifleri Antalyaspor'a iletirken 25 yaşındaki sağ bek de Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor.