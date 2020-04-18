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aksam.com.tr
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 18:44
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  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 18:45

Obrodovic'in yeni imajı şaşırttı

Obrodovic'in yeni imajı şaşırttı

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Koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zejlko Obradovic, ülkesinde katıldığı programda yeni imajıyla şaşırttı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Helsinki" karakteriyle bilinen Darko Peric'in sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

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