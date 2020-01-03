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  3. Obradovic'ten oyuncularına övgü: 'Galibiyet çok güzel'

Obradovic'ten oyuncularına övgü: 'Galibiyet çok güzel'

Obradovic'ten oyuncularına övgü: 'Galibiyet çok güzel'

Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic, Olympiakos'u mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada takımının oynadığı başarılı oyunu övdü.

Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljk Obradovic, Olympiakos galibiyetinin ardından açıklamalara bulundu.

Galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sırp hoca, çok akıllı oynayarak 2020'ye galibiyetle başladıklarını söyledi.

Obradovic'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Aslında Valencia maçında konsantrasyon açısından daha iyi oynadık. Buradan daha iyiydik." dedi. Olympiacos karşısında ise maça agresif savunmayla başladıklarını belirten Obradovic, "13 top kaybı yapmalarını sağladık, 11 top çalmamız vardı. O yüzden savunmada doğru başladık. Çok akıllı oynadık ve bunun yanında çok iyi bir 3 sayı yüzdemiz var. Ribauntlardaki denge de normaldi, iyiydi. Herkes yeni yılda yeni başlangıcı konuşuyor. Bu sahada saygı duyduğumuz bir takıma karşı galibiyet almamız çok önemli. Önümüzde uzun bir yol var, bu şekilde devam etmeliyiz. Oyuncularımı galibiyet için tebrik ediyorum."


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