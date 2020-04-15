Obradovic'in Fenerbahçe'den gidişi İspanyol manşetlerinde

SPOR GÜNDEMİ

Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.

Bu maç mahkemede biter Bu maç mahkemede biter Salgın döneminin zor şartları, kulüplerle futbolcuları karşı karşıya getirdi... AKŞAM, Kulüpler Birliği'nin futbolcu ücretlerini yüzde 30 indirme kararını spor hukukçularına sordu. Ortak görüş “Futbolculara sözleşme fesih hakkı doğar, süreç mahkemede biter” oldu.

Vedat Muriqi'e 20 milyon euro Vedat Muriqi'e 20 milyon euro İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.

Ulvi Güveneroğlu, AKŞAM'a konuştu: Kadro iyi olursa Sergen başarır Ulvi Güveneroğlu, AKŞAM'a konuştu: Kadro iyi olursa Sergen başarır Ulvi Güveneroğlu eski takım arkadaşının zekasına ve disiplinine güveniyor: “Sergen'le 1.5 sene beraber oynadık. Müthiş yetenekliydi. Hocalık döneminde de zeki ve akıllı bir kardeşimiz. Başarılı olmak kadroyla ilgili. İyi bir kadroyla çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum.”

Alen Markaryan: 'Eğer gerçekleşirse tadından yenmez' Alen Markaryan: 'Eğer gerçekleşirse tadından yenmez' Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.

Her türlü 1 numara! Her türlü 1 numara! Givemesport, futbol tarihinin en kötü bireysel performanslarını açıkladı…