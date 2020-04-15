Obradovic'in Fenerbahçe'den gidişi İspanyol manşetlerinde

Marca gazetesi, 'Avrupa'nın kralı' dediği Obradovic'in yeni sözleşme teklifine sıcak bakmadığını yazdı.
Barcelona ile anlaşan ve İspanya'da ev tutan Obradovic'le ilgili haberde, sarı-lacivertli takımın Yunan oyuncusu Sloukas'ın ülkesinde yaptığı, "Obradovic giderse benim de takımda kalmam zor" sözü hatırlatıldı.
(Sabah)
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Salgın döneminin zor şartları, kulüplerle futbolcuları karşı karşıya getirdi... AKŞAM, Kulüpler Birliği'nin futbolcu ücretlerini yüzde 30 indirme kararını spor hukukçularına sordu. Ortak görüş “Futbolculara sözleşme fesih hakkı doğar, süreç mahkemede biter” oldu.
İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.
Ulvi Güveneroğlu eski takım arkadaşının zekasına ve disiplinine güveniyor: “Sergen'le 1.5 sene beraber oynadık. Müthiş yetenekliydi. Hocalık döneminde de zeki ve akıllı bir kardeşimiz. Başarılı olmak kadroyla ilgili. İyi bir kadroyla çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum.”
Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.
Givemesport, futbol tarihinin en kötü bireysel performanslarını açıkladı…
Avrupa basınına göre Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı'ya talip var.