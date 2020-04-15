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aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:14
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:15

Obradovic'in Fenerbahçe'den gidişi İspanyol manşetlerinde

Obradovic'in Fenerbahçe'den gidişi İspanyol manşetlerinde

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Fenerbahçe Beko ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sırp Başantrenör Zeljko Obradovic, İspanya'da manşete çıktı.

Marca gazetesi, 'Avrupa'nın kralı' dediği Obradovic'in yeni sözleşme teklifine sıcak bakmadığını yazdı.

Barcelona ile anlaşan ve İspanya'da ev tutan Obradovic'le ilgili haberde, sarı-lacivertli takımın Yunan oyuncusu Sloukas'ın ülkesinde yaptığı, "Obradovic giderse benim de takımda kalmam zor" sözü hatırlatıldı.

(Sabah) 

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