Obradovic: 'Kaybetmemizde başka sebepler de var'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague'de Barcelona'ya 80-74 kaybettikleri maçta hakemlerin verdiği kararlarla ilgili, "Video hazırlayıp tabii ki Euroleague yönetimiyle görüşeceğiz. Biz tabii ki organizasyona saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı da biz bekliyoruz." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, sahada çok iyi mücadele eden oyuncularıyla gurur duyduğunu anlatarak, "Euroleague'in en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Hem bireysel hem de takım olarak çok kaliteliler. Maça biraz tembel başladık ama geri gelip maçın sonuna kadar savaşabildik. Olumsuz nokta top kayıplarıydı. Bir de çok açık atış kaçırdık. Bu da maçı kaybetmemizin en önemli sebebi. Kaybetmemizde başka sebepler de vardı ama bu konu hakkında çok konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemleri hakkında gelen soruyu da cevaplayan Obradovic, "Video hazırlayıp tabii ki Euroleague yönetimiyle görüşeceğiz. Tek doğru yol bu. Biz tabii ki organizasyona saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı da biz bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Obradovic, taraftarlara da teşekkür ederek, "Bizim için ne kadar zor anlar yaşandıysa onlar için de yaşanıyor. Artık çok daha iyi görüntümüz var. İnanmaya devam etmek için sebebimiz var." diyerek sözlerini tamamladı.

Karşılaşmayı yöneten hakem üçlüsü Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa) ve Ioannis Foufis'in (Yunanistan) kararlarına Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Özellikle Javor ve Bissang'ın verdiği kararlardan dolayı taraftarlar hakemleri tezahürat ve ıslıklarla protesto etti.