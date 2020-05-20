Obradovic haber bekliyor

F.BAHÇE Beko Başantrenörü Obrodavic'in Başkan Ali Koç'un kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu belirtildi.

AKŞAM

F.BAHÇE Beko Başantrenörü Obrodavic’in Başkan Ali Koç’un kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu belirtildi. Koç, başarılı çalıştırıcı ile ilgili “Kendisine sezon içinde 2 kere teklif yaptık. Sezon sonunu işaret etti” ifadeleri kullanmıştı. F.Bahçe’den teklif bekleyen Obradovic, bizzat Başkan Ali Koç ile görüşürek sözleşme konusunu netleştirmek istiyor. Kısa süre içinde bu görüşmenin yapılacağı belirtildi.