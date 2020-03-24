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aksam.com.tr
  • 24 Mart 2020 Salı 10:53
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  • 24 Mart 2020 Salı 10:53

Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor

Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko’nun son yıllarda Türk basketbolunu domine etmesindeki baş aktör Zeljko Obradovic yolun sonuna gelmiş görünüyor. Ali Koç yönetimiyle çok da iyi ilişkileri olmayan efsane koç Türkiye’den ayrılmaya hazırlıyor. Bütçe ve ödemeler konusunda yönetimle ters düşen Obradovic’in veda kararı Sırp basınında da manşetlere çıktı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KOMİK BULDU

Sarı-lacivertlilerden gelen iki teklifi de reddettiği belirten Obra’nın ayrılığı kafasına koyduğu öne sürüldü. Türkiye’deki kulislerde konuşulanlar da bu iddiayla benzerlik taşıyor. Fenerbahçe’nin yaptığı ilk teklifi komik bulan Obra’nın yöneticilerle arasına mesafe koyduğu ve görüşme taleplerini geri çevirdiği belirtiliyor.

İLK ADAY UFUK SARICA'YDI AMA...

Zeljko Obradovic’in yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacağı nerede kesinlik kazanmışken, Sırp çalıştırıcının veliahtı olacak isimler konuşulmaya başlanmış durumda. Yönetim, Obra’nın yerine ilk aday olarak Ufuk Sarıca’yı düşünmüştü.

HERKES JASIKEVICIUS'U İSTİYOR

Ancak Pınar Karşıyaka’nın koçuna sarı-lacivertli camianın çok da sıcak bakmayacağı düşüncesi ağır basınca, rota Sarunas Jasikevicius’a çevrildi. Basketbol kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Euroleague efsanesi Litvanyalı, ülkesinde Zalgiris Kaunas’u çalıştırıyor. Jasikevicius’u Fenerbahçe’nin yanı sıra oyuncu olarak hizmet ettiği Panathinaikos ile Barcelona da istiyor. 44 yaşındaki koçun Litvanya’dan ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyor.

SEMİH ÖZSOY: MESELE PARA DEĞİL

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy geçtiğimiz günlerde basketbol takımında yaşanan ekonomik sıkıntılara yönelik bir açıklamada bulunmuş, Obradovic’in parasını aldığı, oyunculara ödeme yapılmadığı haberlerini yalanlamıştı. Takımda ödemelerin iki ay geriden geldiği öğrenilmişti. Ancak Obra’nın ayrılık kararı almasının sebebi ekonomik değil yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları.

ZAFERE ALIŞTIRDI

Fenerbahçe Beko'da bu sezon işler pek iyi gitmese de Zeljko Obradovic'in tartışılacak bir yanı yok. Basketbol tarihinin en iyi koçlarından birisi olarak kabul edilen Sırp hoca, 2013'ten bu yana çalıştığı sarı-lacivertlileri Avrupa Ligi'nde üst üste 5 kez final-four'a taşırken, bir de şampiyonluk kazandı. Türkiye'de ise 4 lig, 3 Türkiye, 3 de Cumhurbaşkanlığı zaferi yaşattı.  (Türkiye Gazetesi)

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Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor
Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor

Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.

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