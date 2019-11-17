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Obradovic dünya basınında

Obradovic dünya basınında

F.Bahçe, Euroleague’de CSKA’ya 88-70 kaybederken Obradovic’in oyuncularına ettiği ağır küfürler, bütün dünya basınında video olarak yayınlandı. Tecrübeli çalıştırıcının ayrılabileceği de iddia edildi.

AKŞAM

FENERBAHÇE Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova’ya 88-70 mağlup oldukları karşılaşmanın 3. periyodundaki molada çılgına dönmüş ve oyuncularına ağır küfürler etmişti. Obradovic, televizyon ekranlarına yansıyan görüntülerde, “Hepinizden utanıyorum” dedikten sonra bütün takıma ağır sözler kullanmıştı. Obra, özellikle Datome ve Melih Mahmutoğlu’na yönelik olarak kötü kelimeler kullanmıştı.

HERKESİN SİNİRLERİ GERİLDİ

Fenerbahçe, EuroLeague’de 8. hafta sonunda 6. yenilgsini alırken maçtan daha çok Obradovic’in kullandığı sözler dikkat çekti. Dünya basınının önemli haber kanallarında Obradovic’in çıldırma anlarının videosu yayınlandı. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe’den ayrılabileceği de iddia edildi. Geçtiğimiz sezonlarda Avrupa’ya damgasını vuran Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçların ardından herkesin sinirleri fena halde gerildi. 


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