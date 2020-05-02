Obra'dan tam saha pres

Yeni sezonda takımının başında kalmak isteyen başarılı çalıştırıcı, menajeri üzerinden Sarı-Lacivertli Yönetime baskı yapıyor. Kısa süre içinde ise kritik görüşmenin yapılması bekleniyor.

AKŞAM Özel Haber

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan’da bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic, yeni sezonda da takımının başında kalmak istiyor. Yeni sözleşme için oldukça istekli olan Obradovic’in menajeri Alexander Raskovic, kulüp yetkilileri ile temasa geçmek için büyük uğraş veriyor. Ancak henüz bir görüşme sağlanmış değil. Yönetim cephesinden gelen bilgiler ise kısa bir süre içinde kritik görüşmenin yapılacağı yönünde. Obradovic, F.Bahçe’den yıllık 3 milyon euro garanti ücret alıyor. Sözleşme de şampiyonluk bonusları da bulunuyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, sezon başında başarılı çalıştırıcıya 1 milyon 650 bin dolarlık bir teklif yapmıştı. 30 milyon euroluk takım bütçesi ise yeni sezonda 20 milyon euroya inecek.

TURNAOĞLU SPONSOR ARIYOR

Öte yandan Fenerbahçe Beko basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe Semih Özsoy’un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi. P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turnaoğlu, basketbol şubesinin yeni sezondaki bütçesini oluşturmak için sponsor arayışına başladı. Tankut Turnaoğlu’nun bu konuda bazı firmalarla görüşmeler yaptığı da öğrenildi

BİZ DE İSTERİZ!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, futbol takımına toplam 130 milyon TL’yi bulan alacaklarını ödemesi, basketbol takımını da beklentiye soktu. Aralık ayından beri hak edişlerini alamayan basketbolcular, yönetimin kendi sorunlarını da çözmesini bekliyor. Basketbol şubesi sorumluluğuna getirilen yönetici Tankut Turnaoğlu’nun da sorunu çözmek için uğraş verdiği öğrenildi.”