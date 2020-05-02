Obra'dan tam saha pres

AKŞAM Özel Haber
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan’da bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic, yeni sezonda da takımının başında kalmak istiyor. Yeni sözleşme için oldukça istekli olan Obradovic’in menajeri Alexander Raskovic, kulüp yetkilileri ile temasa geçmek için büyük uğraş veriyor. Ancak henüz bir görüşme sağlanmış değil. Yönetim cephesinden gelen bilgiler ise kısa bir süre içinde kritik görüşmenin yapılacağı yönünde. Obradovic, F.Bahçe’den yıllık 3 milyon euro garanti ücret alıyor. Sözleşme de şampiyonluk bonusları da bulunuyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, sezon başında başarılı çalıştırıcıya 1 milyon 650 bin dolarlık bir teklif yapmıştı. 30 milyon euroluk takım bütçesi ise yeni sezonda 20 milyon euroya inecek.
TURNAOĞLU SPONSOR ARIYOR
Öte yandan Fenerbahçe Beko basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe Semih Özsoy’un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi. P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turnaoğlu, basketbol şubesinin yeni sezondaki bütçesini oluşturmak için sponsor arayışına başladı. Tankut Turnaoğlu’nun bu konuda bazı firmalarla görüşmeler yaptığı da öğrenildi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, futbol takımına toplam 130 milyon TL’yi bulan alacaklarını ödemesi, basketbol takımını da beklentiye soktu. Aralık ayından beri hak edişlerini alamayan basketbolcular, yönetimin kendi sorunlarını da çözmesini bekliyor. Basketbol şubesi sorumluluğuna getirilen yönetici Tankut Turnaoğlu’nun da sorunu çözmek için uğraş verdiği öğrenildi.”
Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.
Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.
Dybala'nın sevgilisi Oriana Sabatini, Arjantinli'nin dördüncü testinin de pozitif çıktığı haberlerine isyan etti.
Yeni sezonda takımının başında kalmak isteyen başarılı çalıştırıcı, menajeri üzerinden Sarı-Lacivertli Yönetime baskı yapıyor. Kısa süre içinde ise kritik görüşmenin yapılması bekleniyor.
Manchester City'nin yıldızı Agüero yüzde yüz sağlık güvencesi olmadan oynamak istemiyor: “Oyuncuların çoğunluğu korkuyor. Geri döndüğümüzde çok gergin olacağız. Birisi hastalandığında ne olacak? Düşünebiliyor musunuz.”
İtalyan basını Napoli'nin Vedat Muriqi için 15 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı. Kosovalı golcünün İngiltere'den de talipleri var.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün apar topar hastaneye kaldırılınca akla hemen koronavirüs şüphesi geldi. Ancak kulüpten kısa sürede yapılan açıklamada Cengiz'in böyle bir sıkıntısı olmadığı bildirildi.