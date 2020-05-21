Obra bizim Jordan'ımız

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Gigi Datome konuk olduğu bir programda Obradovic ile ilgili açıklamalarda bulundu:

AKŞAM

Datome, “Obradovic’in öğrencisi olmak oldukça güzel. Onun takımında olunca, nelerle karşılaşacağını çok iyi biliyorsun. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim Michael Jordan’ımız ve bu grubun lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu.”