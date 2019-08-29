Obil Mikel'le ilgili şaşkına çeviren iddia

Fanatik'in haberine göre Obi Mikel'in eşi Olga Diyachenko çocuklarını da yanına alarak şehri terk etti. Yıldız futbolcu, yönetim kurulu ile görüşerek sözleşmesinin feshini talep etti.

Mikel'in eşi Olga Diyachenko'nun yıldız futbolcuya rest çektiği, "Trabzon'dan ayrılmazsan bir daha çocukları göremezsin" dediği öğrenildi. Mikel'in bu ailevi kriz nedeniyle yönetimden yardım istediği ifade ediliyor.