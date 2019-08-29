Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8388
  • 6,4633
  • 286.803
  • 96844.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Obil Mikel'le ilgili şaşkına çeviren iddia

Obil Mikel'le ilgili şaşkına çeviren iddia

Obil Mikel'le ilgili şaşkına çeviren iddia

Trabzonspor’da yeni transferi Obi Mikel'in eşi Olga Diyachenko ve çocuklarını da yanına alarak şehri terk ettiği iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre Obi Mikel'in eşi Olga Diyachenko çocuklarını da yanına alarak şehri terk etti. Yıldız futbolcu, yönetim kurulu ile görüşerek sözleşmesinin feshini talep etti.

Mikel'in eşi Olga Diyachenko'nun yıldız futbolcuya rest çektiği, "Trabzon'dan ayrılmazsan bir daha çocukları göremezsin" dediği öğrenildi. Mikel'in bu ailevi kriz nedeniyle yönetimden yardım istediği ifade ediliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Geçen aylarda boşanmışlardı... Özcan Deniz'den flaş hamle!
İşte Gönül Yazar'ın sevgilisi
Çanta davasına mahkeme son noktayı koydu
İrem Sak adeta patlama yaptı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner ortaya çıktı!
<p>Cüneyt Arkın, 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında 1.liği kazandı ve sinemaya ilk adımını

Cüneyt Arkın Filmleri ve Hayatı | #BirEfsaneOlmak

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkardı

Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı