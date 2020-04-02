Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor

Trabzonspor ile yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Obi Mikel, Brezilya'nın Botafogo takımıyla transfer görüşmesi yapıyor. İşte Mikel'in menajerinin açıklamaları...

Koronavirüsü nedeniyle Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Obi Mikel'in yeni adresi belli oluyor.

Nijeryalı oyuncunun temsilciliğini üstlenen Erdem Karagöl, Obi Mikel'in transfer durumuyla ilgili olarak Skorer'e şu açıklamayı yaptı

“Botofago’dan ilk teklif 1 hafta önce yapıldı. Dün de yeni bir teklifle geldiler. Obi Mikel, şu an ailesiyle beraber. Kulüp başkanı ile Mikel, Skype üzerinden görüntülü de konuştu. Oyuncunun istediği rakam ile Botafogo arasında bir fark var. Görüşmeler devam ediyor. Şu an için net bir anlaşma söz konusu değil.”