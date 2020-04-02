Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor

Koronavirüsü nedeniyle Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Obi Mikel'in yeni adresi belli oluyor.
Nijeryalı oyuncunun temsilciliğini üstlenen Erdem Karagöl, Obi Mikel'in transfer durumuyla ilgili olarak Skorer'e şu açıklamayı yaptı
“Botofago’dan ilk teklif 1 hafta önce yapıldı. Dün de yeni bir teklifle geldiler. Obi Mikel, şu an ailesiyle beraber. Kulüp başkanı ile Mikel, Skype üzerinden görüntülü de konuştu. Oyuncunun istediği rakam ile Botafogo arasında bir fark var. Görüşmeler devam ediyor. Şu an için net bir anlaşma söz konusu değil.”
Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusu... Bu konuda Hollanda'dan bir son dakika açıklaması geldi. Hollanda'nın önde gelen üç kulübü Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ligde kalan maçların oynanmaması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.
Trabzonspor ile yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Obi Mikel, Brezilya'nın Botafogo takımıyla transfer görüşmesi yapıyor. İşte Mikel'in menajerinin açıklamaları...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, TFF, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.
Futbol hayatını Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Çin Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif gelmesi halinde düşünebileceğini açıkladı.
Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili hastane doktorlarından açıklama geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, ülkesi ve diğer ülkelerdeki arkadaşları ile konuştuğunu ve koronavirüs testleri pozitif çıkan tanıdıkları olduğunu açıkladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'e karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.