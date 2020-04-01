SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçeli futbolcular da ‘evde kal‘ dedi Fenerbahçeli futbolcular da ‘evde kal‘ dedi Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Son dakika! UEFA'dan koronavirüsle ilgili kritik kararlar Son dakika! UEFA'dan koronavirüsle ilgili kritik kararlar UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini açıkladı.

Obi Mikel'in yeni kulübü belli oldu Obi Mikel'in yeni kulübü belli oldu Koronavirüsü nedeniyle Süper Lig ekibi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Obi Mikel'in yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu Brezilyanın Botafogo kulübü ile görüşmelere başladı.

Türk futbolunda koronavirüsten ilk can kaybı Türk futbolunda koronavirüsten ilk can kaybı İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Karaman'ın yaşamını yitirmesi Türk futbolunun koronavirüs salgınından verdiği ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.