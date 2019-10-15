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  3. Obi Mikel'in Gaziantep FK maçında oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak

Obi Mikel'in Gaziantep FK maçında oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak

Obi Mikel'in Gaziantep FK maçında oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak

Trabzonspor, dünkü idmanda sakatlanan Obi Mikel'in Gaziantep FK maçında oynayıp oynayamayacağının maç günü belli olacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanımızı yarıda bırakan oyuncumuz Obi Mikel’in sağlık durumuyla ilgili olarak, “Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır” dedi.

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