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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 16:17
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 16:17

Obi Mikel ve Falcao'dan koronavirüs isyanı! 'Ligler iptal edilmeli'

Obi Mikel ve Falcao'dan koronavirüs isyanı! 'Ligler iptal edilmeli'

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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.

Trabzonspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, “Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir” dedi.

Bordo-mavili takımın 32 yaşındaki oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili kaygılarını dile getirerek sezonun iptal edilmesini istedi. Nijeryalı futbolcu, “Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da Mikel’in paylaşımının altına "Haklısın Mikel, hayat futboldan daha önemli" yorumunda bulundu.

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Obi Mikel ve Falcao'dan sezon iptali talebi
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