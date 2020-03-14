Obi Mikel ve Falcao'dan koronavirüs isyanı! 'Ligler iptal edilmeli'

Trabzonspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, “Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir” dedi.
Bordo-mavili takımın 32 yaşındaki oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili kaygılarını dile getirerek sezonun iptal edilmesini istedi. Nijeryalı futbolcu, “Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da Mikel’in paylaşımının altına "Haklısın Mikel, hayat futboldan daha önemli" yorumunda bulundu.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.
Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sezona damgasını vuran Sivasspor'un yıldızlarıyla başta Galatasaray olmak üzere pek çok takım yakından ilgilenirken, kontratlarını uzatmak için Sivasspor harekete geçti.
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisinden galibiyet elde edildiği takdirde Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi prim dağıtacak.