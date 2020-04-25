Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına bin pişman

SPOR GÜNDEMİ

2 yıllık ön sözleşmeyi imzaladı! Yeni sezonun ilk bombası 2 yıllık ön sözleşmeyi imzaladı! Yeni sezonun ilk bombası Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.

Cimbom'un istediği milli yıldızı Trabzonspor kaptı Cimbom'un istediği milli yıldızı Trabzonspor kaptı Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.

Çalımbay da transferi doğruladı! Galatasaray... Çalımbay da transferi doğruladı! Galatasaray... Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adları Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig devi, Titi'yi kaptı! 2 yıllık sözleşme Süper Lig devi, Titi'yi kaptı! 2 yıllık sözleşme Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Sarı-Lacivertliler, öncelikle bu sorunu çözmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi'yi gündemine aldı. Kanarya, tecrübeli savunmacıya 2 yıllık sözleşme teklif edecek.

'Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem' 'Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem' Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.

Sürpriz ayrılık! Anlaştığı takımı bile açıkladı Sürpriz ayrılık! Anlaştığı takımı bile açıkladı 31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.