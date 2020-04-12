Obi Mikel hata yaptı

Obi Mikel'in Trabzonspor'dan ayrılmaması gerektiğini savunan Dosu Joseph, sosyal medyada paylaşım atmak yerine başka çözümler de bulabilirdi dedi. İşte Dosu Joseph'in yorumu; : "Mikel, Trabzonspor'dan ayrılmamalıydı. Dediklerinde haklı olabilir, evet doğruydu ama bunu sosyal medyaya yansıtmamalıydı. Sosyal medyaya yazmamalıydı. Bana göre problemleri çözmenin başka yolları olabilir. Sosyal medya yerine farklı bir çözüm arayabilirdi. Ben sosyal medyaya yazmanın iyi olmadığını düşünüyorum. Mikel, Türkiye'deki futbolcular birliğine ya da takımının kaptanına başvurabilirdi."
Dosu Joseph, Obi Mikel'in görüştüğü takımıda açıkladı; 'Premier Lig'de Chelsea ile birçok başarı yakaladı ve kupalar kazandı. Sözleşmesi elinde olan Obi Mikel, Botafogo ile bağlantılı.' (Ajansspor)
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