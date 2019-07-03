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Obi diplomasi zaferi

Obi diplomasi zaferi

Trabzonspor’un Obi Mikel hamlesinin ardında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik katkısı bulunuyordu.

AKŞAM

TRABZONSPOR Obi Mikel transferi için teşekkür metni yayınlamıştı. Metinde, Mısır’ın İskenderiye Başkonsolosu Ali Emre Özen’e, Muavin Konsolos Kemal Feyiz’e ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’a teşekkür edildi. 61saat’in haberine göre; Obi Mikel, Afrika Kupası nedeniyle Mısır’daydı.. Hafta sonu tatiline girilmişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yakın dostu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na telefonla ulaştı.

KONSOLOSLUK AÇILDI

Çavuşoğlu, Başkan ile Uzakdoğu gezisindeydi, saat farkı vardı ama yardımcısını aradı. Kıran’a, “Trabzon’un işini takip edin” dedi. Bakanlıktan “Ancak pazartesi” cevabı geldi. Ağaoğlu ricada bulundu ve hafta sonu İskenderiye Başkonsolosluğu açıldı. Sözleşme üç ayrı dilde yazıldı. Aynı zamanda noter de olan Muavin Konsolos Feyiz, sözleşmelere imzayı koydu. Mikel imza attı. Trabzon’un geçen sezon İran’dan transfer ettiği futbolcuları için de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun diplomatik katkısı olmuştu.

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