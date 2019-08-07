O zaman top toplayıcıydım, nereden nereye...

Lille'in Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransız kulübünün kendisi için düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lille'in Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli yıldız Yusuf Yazıcı, Lille'in düzenlendiği basın toplantısında transfer sürecine ve takımdaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine; "Burada olduğum için çok mutluyum. Takımımla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Transfer süreci uzun ve karmaşıktı. Başkan, antrenör ve Luis Campos'a olan güvenlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde başlayan Yusuf Yazıcı; "8 yaşından beri Trabzonspor'dayım. Ben bu kulübün taraftarıyım. Bütün ailem orada. Bu nedenle yeni bir forma giymek benim için çok özel." dedi.

Takımdaki görevinin ne olacağı sorularına karşılık; "10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Gol atmayı, asist yapmayı seven bir futbolcuyum. Ama kanatlarda da oynayabiliyorum. Takımım için mücadele etmeyi seviyorum ve teknik direktörüm hangi mevkiyi öngörürse orada oynarım." cevabını veren Yusuf, Trabzonspor-Lille Şampiyonlar Ligi maçı sırasında ne yapıyordun?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı;

"Buraya gelmeden önce tabiki Lille'i biliyordum. Birkaç yıl önce Trabzonspor'a karşı oynadılar. O gün top toplayıcıydım. Lille'in genç oyunculara çok önem verdiğinin de farkındayım."

Yusuf konuşmasını, milli takımdan arkadaşı Zeki Çelik'in transfer sürecine katkısına ilişkin şu sözlerle noktaladı; "Zeki Çelik ile Lille hakkında çok konuştuk. Ondan bilgi aldım. Takımın seviyesini, atmosferini anlattı. Buraya gelmemde önemli etkisi oldu."