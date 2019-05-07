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O parmak hakemi yönlendirdi

O parmak hakemi yönlendirdi

Siyah-Beyazlılar, “Fatih Terim’in Konya’da Mete Kalkavan’a salladığı parmakla başlayan algı operasyonu meyvesini verdi. Hakem Bülent Yıldırım müdahaleleriyle oyuna yön verdi, bu sonucu hazırladı” diyorlar.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ cephesinde derbi maçının hakemi Bülent Yıldırım’a öfke dinmiyor. Siyah-Beyazlılar hakemin iyi niyetli olmadığını düşünüyor. İşte Beşiktaş cephesinin derbi ve hakem hakkındaki görüşü: Hakemler maçın birinci dakikasından itibaren oyunun akışına yön veren bir yönetim gösterdiler. Bülent Yıldırım bunu yaparken açık açık yapmadı ama açık verdi. Necip’in orta sahada hücuma çıkarken kaptığı topta verilen faul ve Luyindama’nın dirseğinde bunu bariz şekilde görüyoruz. İkinci yarıda da gözünün önündeki korneri aut verdi. Taç zaten Caner’den çıkmadı. Hakemin bu yanlışları oyuncuların dengesini bozdu, zaten hedeflenen de buydu.

ESKiDEN AZiZ YILDIRIM YAPARDI

Her şey Konya’daki Konyaspor-Galatasaray maçının bitimiyle başladı. Fatih Terim’in orada sahaya girip Mete Kalkavan’a salladığı parmak ve bunun cezasız kalması operasyonun startıydı. Yayıncı kuruluşun ödül törenine gitmeyerek ortamı iyice gerdiler. Sonra Mustafa Cengiz’in medyada manşetlere çıkan hakem açıklamaları oldu. Kendilerine göre bir ortam yarattılar. Eskiden bunları Aziz Yıldırım yapardı. ‘Herkes bize düşman’ algısı yaratıp hem hakemleri etkilediler hem de camiasının kenetlenmesini sağladılar. Maçı yöneten iradenin bunlardan etkilenmesi işi farklı boyutlara taşıyor.

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