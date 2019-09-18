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O müziğe bayılıyorum

O müziğe bayılıyorum

Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. O müziği çok seviyorum. Bayılıyorum... Bana nerede olduğumu hatırlatıyor. Birçok kez duysam da bıkmadan dinleyeceğim müzik bu olsa gerek.

AKŞAM

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu: Belhanda bizim için çok önemli bir oyuncu. Anahtar kelimesini kullanabileceğimiz oyunculardan biri. Aynı tipten çok fazla yok açıkçası bizim takımımızda. Geçen seneden beri ona çok farklı görevler veriyorum ve çok iyi yapıyor. Beklemediğimiz bir kayıp. Belki sakatlık süresi yazılanlar kadar olmayacak, doğruyu yansıtmıyor ama bu maçta oynamayacak. Acil şifalar diliyorum.

MEMNUN OLMAM MÜMKÜN DEĞiL

İlk 4 haftadan Fatih Terim olarak memnun değilim. 5 puan kaybetmişiz, önce öyle bakmak lazım. Nasıl kaybettiğimiz, her hafta kırmızı gördüğümüz onlar bunlar önemli değil, kaybetmişiz. Demek ki çok da iyi oynamamışız. Ben sabır isteyen, zaman isteyen bir teknik adam değilim ama süreç alıyor. Milli Takım’lara oyuncu vermek gurur vesilesi ancak bu sayı fazla olursa dönüşler sıkıntı olabiliyor. Bu tip sıkıntılarımız var. Herkes milli arayı beklerken, yaraları saralım derken biz beklemiyoruz.

MAÇLAR SAHADA OYNANIYOR

Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bayılıyorum... Bana nerede olduğumu hatırlatıyor. İlk maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Ne olursa olsun açılıştaki o Şampiyonlar Ligi müziği gerçekten çok güzel bir şey. Birçok kez duysam da bıkmadan dinleyeceğim müzik bu olsa gerek. Muhakkak ki grubumuz net herkese göre. Ama oyunlar sahada oynanıyor. Emek vereceksiniz. Masa başı veya kağıtta oynanmıyor, favorilere saygı duyuyoruz. Enteresan bir grup olabilir.

 

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