O kafa yine hortladı!

Almanların ünlü spor markası Adidas, 7 yıldır Mesut Özil'le olan sponsorluk ilişkisini, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan yakınlığı nedeniyle, sürdürmeme kararı aldı.

AKŞAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la 2018’de fotoğraf çektirdiği için adeta lince uğrayan Mesut Özil, Dünya Kupası’ndan sonra Alman Milli Takımı’nı bırakma kararı aldı. “Kazandığım zaman Almanım, kaybettiğim zaman Türk” diye sitemde bulunan Mesut Özil’in bu kararının ardından Alman markası Mercedes, yıldız oyuncuyla sponsorluk anlaşmasını iptal etti. Mesut’la 7 yıldır iş birliğini sürdüren diğer Alman markası Adidas ise önceki gün ayrılık kararı aldı. Alman basını bu kararın iki nedeni olduğunu bildirdi.

İKİ NEDENİ VARMIŞ!..

Bunlardan birincisi Mesut Özil’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi ve yakınlığı nedeniyle bozulan imajı, diğeri de koronavirüs salgını nedeniyle şirketin tasarrufa gitmesi. Alman Bild gazetesi Adidas şirket sözcüsünün dava hakkında yorum yapmaktan kaçındığını duyurdu. Gazetedeki haberde, “Esas neden, nazikçe söylemek gerekirse, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destekle ilgilidir” denildi.