AKŞAM
LİGDE üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, öz evladıyla yeniden ayağa kalkmaya hazırlanıyor. Teknik Direktörlüğe eski yıldızı Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, genç hocanın ekibi konusundaki müzakereleri tamamladı. Yönetim, sportif direktörlük için de çalışmalarını sürdürüyor. Genç teknik adamın çevresinde profesyonel bir yapılanmayı gerçekleştirmek için adımlar atılacak. Yalçın’ın yardımcılıklarını ise Murat Şahin, Çağdaş Atan, Stefano Marrone, Gürsoy Yalçın, Levent Açıl, Murat Kaytaz yapacak.
YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ
Sergen Yalçın’la yapılan anlaşmanın ilk resmi iması yardımcısı Murat Şahin’den geldi. Sergen Yalçın’ın teknik ekibinde yer alan yardımcılarından Murat Şahin, sosyal medya hesabından Beşiktaş forması giydiği dönemde, çapraz bağları kopmasına rağmen Antalyaspor maçında kaleyi koruduğu fotoğrafları paylaştı. Murat Şahin, “O gün bugündür” notunu da düşerek, Beşiktaş için her türlü özveriyi gösteremeye hazır olduklarını ima etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar ise ‘Yuvanıza hoş geldiniz” mesajları yağdırdı.
GÖZTEPE’YE 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye resmi başvuru yaptı.
Kara Kartal öz evladıyla yeni bir dönem için kanat çırpmaya hazırlanıyor. SiyahBeyazlı takımla 1.5 yıllık mukavele imzalayan Sergen Yalçın ve ekibi bugün idmana çıkacak. Murat Şahin, “O gün bugündür” paylaşımıyla heyecanını dile getirdi.
KAYSERİSPOR ile oynanan kupa maçındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren Adil Rami’nin talipleri her geçen gün artıyor.
FENERBAHÇE‘NİN Şilili oyuncusu Mauricio Isla’nın model eşi Gala Caldirola, Arjantin’de düzenlenecek bir dans yarışmasına katılacak.
F.BAHÇE’NİN limit aşımı nedeniyle satışa çıkarmayı düşündüğü Max Kruse, Fenerbahçe’den ayrılacağı iddialarına cevap verdi.
Fenerbahçe, harcama limitinde tam olarak 19 milyon lira açıkta. Sarı Kanarya’nın 3 gün içinde mutlaka oyuncu satması gerekiyor. Zajc’a gelen teklifler ise açığı kapatmıyor. Max Kruse performansı nedeniyle satılmayacak. Falette ve Rodriguez elden kaçabilir...
Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık’ın yönetmesi bekleniyor. Palabıyık ilk yarıda gösterdiği performansla 43 hakem arasında en yüksek not alan isim olmuştu...