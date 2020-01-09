O çağrı ses getirdi

BURAK Yılmaz’ın, Cenk Tosun’a, “Come to Beşiktaş” demesinin ardından İngiliz basını da bu gelişmeyi sütunlarına taşıdı.

AKŞAM

İnsidefutbol sitesi, “Cenk büyük ihtimalle Everton’dan ayrılacak. Eski takımı Beşiktaş için çağrı aldı ama gider mi bilinmiyor” satırlarına imza attı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, “Cenk Tosun bizim evladımız. Önce onun kariyerini nerede devam ettireceğine karar vermesi lazım. Eğer dönmek isterse biz de şartlarımızı zorlar ve onu yeniden yuvasına getiririz” dedi.