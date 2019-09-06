'O acımasız bir bitirici'

AKŞAM

İNGİLİZ squawka adlı spor internet sitesi Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan G.Saray’ı analiz etti. Sarı-Kırmızılı takımın son dakikada yaptığı flaş transferlerle Devler Ligi’nin en eğlenceli takımlarından biri haline geldiği vurgulandı. Cim-Bom’un yeni golcüsü Radamel Falcao içinde büyük bir bölüm ayrıldı. İşte o analizin satırbaşları: Kolombiyalı yıldız acımasız ve bitirici bir golcü, üstün bir lider. Falcao son 10 yılda dünyanın en iyi golcüleri arasında yer alıyor. İngiltere’de istediği performansı yakalamadı. Çünkü çapraz bağları koptu.

NZONZİ TRANSFERİ BÜYÜK BİR İŞ

Fransız yıldız Nzonzi ise eşsiz bir karakter… Başarılı oyuncuyu İspanyol devi Barcelona’nın da istediği dile getiriliyordu. Onun gibi bir oyuncuyu Galatasaray’ın alması gerçekten büyük bir iş. Nzonzi son derece kolay bir şekilde orta sahanın hakimiyetini alacaktır. İngiltere’de oynayan Seri de Fransız yıldızın yardımcısı olacaktır. Seri, Nice forması giydiği dönemde performansını çok yukarı çıkardı. Fulham da uyum sorunu yaşadı. Bu sorunu çözmek için mücadelede etti. Ama bir türlü bunu gerçekleştiremedi. Galatasaray forması altında muazzam yeteneğini yeniden açığa çıkaracaktır.

BABEL DOĞAL YETENEĞE SAHİP

Savunmanın göbeğin Luyindama ve Marcao bireysel olarak dikkat çekici değil. Luyindama hava toplarına hakim. Luyindama kadar güçlü olmasa da Marcao tam bir görev adamı. Babel doğal bir yeteneğe sahip. Süper Lig’de bir daha şampiyonluğu yakalamak istiyor. Emre Mor, Dortmund ve Celta Vigo gibi önemli takımlarda oynamasına rağmen istediklerini yapamadı. Lemina ortaya dinamizm katar. Selçuk İnan’ı görmezden gelemeyiz.