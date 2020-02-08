Nzonzi'ye 1.5 milyon!

GALATASARAY, Steven Nzonzi’nin 535 bin euroluk alacaklarını da yatırarak Fransız futbolcuyla ilişiğini kesti.

AKŞAM

Nzonzi’ye yarım sezon için 1.55 milyon euro ödeme yapıldı. Rennes ile anlaşan Nzonzi, Galatasaray’da sezonun ilk yarısında 15 resmi maçta forma giymiş ve 1 asist yapmıştı.