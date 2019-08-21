Nzonzi ve Seri ilk kez yan yana forma giyecek!

Sezona Denizlispor yenilgisiyle başlayan Galatasaray pazar günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Fatih Terim kafasındaki ideal orta alan düzenini Konya önünde ilk kez uygulama fırsatını bulacak.
Pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayan yeni transfer Steven Nzonzi'yi 11'de sahaya sürecek olan tecrübeli hoca, Fransız yıldızın takıma monte edilmesiyle Seri'yi de alışık olduğu 8 numara pozisyonuna çekecek. Belhanda bu ikiliye eşlik edecek. Tamamen iyileşen Feghouli de 11'e dönecek.
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Galatasaray'ın KAP'a bildirmeye hazırlandığı Falcao hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Marcos Rojo'nun Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde olması ve aldığı maaşın yüksekliği Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.
Haftalardır Konoplyanka transferiyle uğraşan Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu renklerine bağlayacak.
Beşiktaş'ın uzun süredir yollarını ayırmayı planladığı Isimat-Mirin'in yeni adresi Fransa oldu.
ASLAN’IN, Rus ekibi Samara’nın 22’lik forveti Sobolev’i izlediği öğrenildi.
Fenerbahçe transferi yılan hikâyesine dönen Kolarov'u alamazsa alternatifi hazır. Borussia Dortmund'la bir yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Portekizli sol bek, sarı lacivertli kulübe yakın.
Kolombiya basını; Falcao ile 29 Temmuz’da anlaşma sağlandığını, birtakım problemlerden dolayı da transferin açıklanamadığı duyurdu. Basına sızan fotoğraf ise süreyi uzatan bir başka etken.