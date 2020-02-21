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aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 08:00
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 08:00

Nwakaeme müjdesi

Nwakaeme müjdesi

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ÖNCEKİ gün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Nwakaeme ve Ndiaye dün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

AKŞAM

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden A.Canbaz, Hosseini ve Sturridge idmanda yer almadı. Yusuf’un ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

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