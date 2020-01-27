Nwakaeme, Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

AKŞAM
Tecrübeli futbolcunun haksız yere kırmızı kart görmesi gerekçe gösterildi. Nwakaeme, bugün oynanacak olan Yeni Malatya maçında forma giyemeyecekti ancak mücadele ertelendi ve oyuncunun cezası F.Bahçe maçına kaldı. Ancak Tahkim, Trabzon’un itirazını kabul eder ve kartı iptal ederse Nwakaeme, derbide oynayabilecek.
Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, NBA'de forma giyen oyuncular ve dünyanın en büyük kulüpleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Kobe Bryant'ın helikopterinin kazayı nasıl yaptığı henüz doğrulanamadı ama ölüm haberini ilk duyuran TMZ ipuçlarını takip ederek bilgileri derledi ve kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu iddia etti.
NBA efsaneleri Michael Jordan ve Magic Johnson Kobe Bryant'ın ölümünün ardından paylaşımlarda bulundu.
Shaquille O'Neal birlikte şampiyonluklar yaşadığı ve kardeşim dediği Kobe'yle ilgili paylaşımlar yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 'Korkunç bir haber' paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı lacivertli kulübün transferi için temaslarını uzun bir süredir devam ettirdiği sol bek Ricardo Rodriguez hakkında açıklamalarda bulundu.
KUPADAKİ Denizlispor maçında kırmızı kart gören Nwakaeme için harekete geçen Trabzonspor, Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.