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aksam.com.tr
  • 10 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
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Nwakaeme dönüyor

Nwakaeme dönüyor

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AKŞAM

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme, pazartesi takıma katılıyor.

Uzun bir süredir ailesini göremediği için huzursuz olan ve Gaziantep maçı sonrasında özel uçakla Nijerya’ya giden Nwakaeme’ye verilen izin sona erdi.

4 günlük ek izni uzatan yıldız oyuncunun bu akşam Trabzon’a dönmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun pazartesi takımla çalışmalara başlayacağı da belirtildi.

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