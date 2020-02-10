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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:26
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:26

Nwakaeme 19 gole katkı sağladı, 100 bin Euro'luk primi kaptı

Nwakaeme 19 gole katkı sağladı, 100 bin Euro'luk primi kaptı

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Sözleşmesindeki özel madde gereği geçen sezon doğrudan 19 gole katkı sağladığında 100 bin Euro prim alan Nwakaeme, bu sezon aynı rakama şimdiden ulaştı. 11 gol, 8 asistle yıldızlaşan Nijeryalı oyuncu, yine aynı rakamı cebine koyacak.

Trabzonspor'da geçen sezonu 11 gol, 10 asistle tamamlayan Anthony Nwakaeme ‘double-double’ yapmıştı. Sözleşmesinde ‘19 gole direkt katkı sağlarsa 100 bin Euro prim kazanır’ maddesi bulunan Nijeryalı oyuncu, geride bıraktığımız sezon bu rakamı cebine koymuştu.

Yıldız oyuncu bu sezona da harika başladı. Başarılı futbolcu, sezon genelinde şimdiden 11 gol, 8 asiste ulaştı. Toplamda 19 gole doğrudan katkı sağlayan Nwakaeme, yine hedefine ulaştığı için 100 bin Euro’yu cebine koyacak.

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun son dönemdeki formu da dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, ligin ilk yarısındaki 17 maçta 5 gol, 5 asistle oynarken ikinci devrede çıktığı 2 maçta 3 kez ağları sarstı, 1 de gol pası verdi.

(Fanatik)

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