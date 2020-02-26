Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı

Etiler Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Bilgin'in ailesi, Kasımpaşa Kulübü yöneticileri, futbol takımı oyuncuları, teknik ekibi, teknik direktörler Mustafa Denizi, Kemal Özdeş ve İrfan Buz ile spor ve basın camiasından birçok isim katıldı.
Nursal Bilgin'in cenazesi, namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazede basın mensuplarına konuşan Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Bilgin'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:
"Nursal Bey bizim sevdiğimiz bir ağabeyimiz, arkadaşımız, dostumuzdu. Kulüpte uzun zamandır hizmet eden arkadaşımız, bizi çok üzdü. Tribünde eşi ve çocuklarıyla otururken kalp krizini geçirmesi bizi çok daha üzdü. Hayat böyle bir şey. İnsan doğup, büyüyüp ölüyor. Önemli olan ölen kişinin ardından güzel şeylerin söylenmesidir. Her alanda Nursal Bey için güzel şeyler söyleyeceğiz. İnşallah Allah rahmet eyler ve mekanı cennet olur. Bu süreçte taziyelerini ileten bütün kulüp başkanlarına ve idarecilerine teşekkürlerimi sunuyorum."
Lacivert-beyazlı futbolcu Aytaç Kara da Nursal Bilgin ile sezon başında transfer olduğunda tanıştığını belirterek, "Nursal ağabey, çok kibar ve beyefendi bir insandı. Sahada biz futbol oynarken o da dışarıda maçı aynı şekilde yaşıyordu. Her zaman futbol sohbetlerimiz olurdu. Kendisiyle güzel süre geçirdik. Kendisini çok sevdim. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
Bilgin'in maç sırasında kalp krizi geçirdiğini hatırlatan Aytaç, "Ambulans içeri girdiğinde tribünde kimin olduğu görülmüyordu. Aşağıya indiğinde ve ambulansın yanına gittiğimde Nursal ağabeyi gördüm. Saha içinde o anki durumu anlatamam. Maç bittikten sonra acı haberi aldık ve yanına koştuk." ifadelerini kullandı.
Maç günü Bilgin ile konuşmasını aktaran tecrübeli orta saha oyuncusu, "Nursal ağabey ile maç günlerinde konuşurduk. O gün bana 'Bir asistin var ama golü de zorlayacaksın.' demişti. İçine doğmuş." şeklinde konuştu.
Teknik direktör Mustafa Denizli, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Nursal Bilgin gibi insanlarla çok az karşılaştığını anlattı.
Uzun yıllardır futbolun içinde olduğunu aktaran Denizli, şunları kaydetti:
"İdari ve teknik konuda birçok yardımcım oldu. Nursal Bilgin gibi insanlarla çok az karşılaştım ve çok az çalışma imkanım oldu. Bende çok derin izler bıraktı. Olumlu bir insandı. Onu tanımanın mutluluğunu yaşadım. Bu haberle de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun."
Teknik direktör İrfan Buz ise "Çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Kasımpaşa camiasına ve ailesine başsağlığı diliyorum. Çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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