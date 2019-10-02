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  3. Nuri Şahin'in hissedarı olduğu Futbolist, Milano'da şampiyon oldu

Nuri Şahin'in hissedarı olduğu Futbolist, Milano'da şampiyon oldu

Nuri Şahin'in hissedarı olduğu Futbolist, Milano'da şampiyon oldu

Avrupa’dan 600 bin sporcunun yarıştığı Vodafone 5G ESL Mobile Open’da finallere kalan 56 takım Milano’da kapıştı. 2 Türk takımından Nuri Şahin’in hissedarı olduğu Futbolist şampiyonluğa uzandı

AKŞAM

DÜNYANIN ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvası Vodafone 5G ESL Mobile Open finalleri Milano’da yapıldı. Türkiye’den de 2 takımın yarıştığı büyük final, Milano Oyun Haftası kapsamında, 28-29 Eylül tarihlerinde, Fiera Milano Kongre Merkezi’nde Vodafone’un 5G şebekesi üzerinden canlı oynandı. Avrupa genelinde 600 bin sporcunun katıldığı yarışlarda online elemeler sonucunda 56 finalist Milano’da kozlarını paylaştı. Asphalt 9 Legends ve PUBG Mobile finallerinde Türkiye’yi Futbolist ve İstanbul Wild Cats takımları temsil etti. Nefes kesen yarışmalar sonunda futbolcu Nuri Şahin’in hissedarı olduğu Berke Mol, Kadir Öçmaz, Alper Umut Ayyıldız, Güven Özdemir ve Şevket Yılmaz’dan oluşan Futbolist takımı şampiyonluğu elde etti. Bayrağımızla poz veren şampiyonlar ayakta alkışlandı. Biletleri 20 eurodan satılan oyunlara çok büyük ilgi vardı. Birinci olan takımlara 165 bin dolar ödül dağıtıldı. 

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