Nuri Şahin transferini bitiren Emre Belözoğlu, Andre Schürrle'ye gözünü dikti

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i ikna etti ve başarılı futbolcudan transfer sözü aldı. Öte yandan Belözoğlu, Andre Schürrle için de Nuri Şahin'den bilgiler aldı.

Genç ve potansiyelli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Emre Belözoğlu, bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor.



İLK BOMBASI NURİ ŞAHİN

Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren Belözoğlu'nun ilk bombası Nuri Şahin oldu.

Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isim ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi ve transfer sözü aldı.

Emre Belözoğlu'nun, 31 yaşındaki orta saha ile yaptığı görüşmeden yıldız futbolcuyu ikna ettiği iddia edildi.

Tecrübeli ismin Nuri Şahin ile yaptığı görüşmede Alman yıldız için de fikir aldığı ortaya çıktı.

NURİ'YE SCHURRLE'Yİ SORDU

Emre Belözoğlu transfer için görüştüğü Nuri'ye, Spartak Moskova'daki Andre Schürrle'yi sordu. Dortmund'a kiralama teklifi yapılacak.

Kanarya'nın transfer gündemine dünyaca ünlü bir yıldız daha girdi. Werder Bremen'den ayrılmaya hazırlanan Nuri Şahin'in transferi için milli futbolcuyla sık sık görüşen Emre Belözoğlu'nun, Nuri Şehin'e Andre Schürrle'nin durumunu sorduğu öğrenildi.

Borussia Dortmund'un geçen yaz Spartak Moskova'ya kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun Rusya'dan ayrılmak istediğini öğrenen Emre Belözoğlu'nun, transferin hangi şartlarda sağlanabileceğini öğrendiği ifade edildi.

RUSLAR OPSİYONU KULLANMIYOR

Rusya'da 13 maçta forma giyen, 1 gol atıp 2 de asist yapan Andre Schürrle'nin satın alma opsiyonu Spartak Moskova'da ancak Rus kulübünün bu opsiyonu kullanmayacağını öğrenen Emre Belözoğlu, Dortmund'un oyuncuyu tekrar kiralamaya sıcak baktığı bilgisini de aldı.

Kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve Spartak formalarını giyen Schürrle, Alman Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kazandı. Milli formayla toplam 57 maça çıkan sol açık, 22 gol kaydetti.

(Fotomaç)