Nuri Şahin bombası! Bedavaya Süper Lig'e geliyor...

Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.

Fenerbahçe, daha bu sezon bitmeden yeni sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Nuri Şahin, 2018 yılında transfer olduğu Werder Bremen’le sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için Sarı-Lacivertliler harekete geçti. Yeni sezonda sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli Takım’dan arkadaşı olan Nuri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve taraflar kısa sürede prensip anlaşmasına vardı.

Futbolu Çubuklu’yla bırakacak

Bu transfer döneminde yerli futbolculara ağırlık verecek alan Fenerbahçe Yönetimi, bu yönde ilk bombayı Nuri Şahin ile patlatacak. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile en az 3 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Gurbetçi yıldız, futbol hayatını Sarı-Lacivertli forma altında noktalamayı planlıyor.

Başarılarla dolu bir kariyer

Dortmund alt yapısında yetişen Nuri Şahin, 2005’te Avrupa Şampiyon olan U17 Milli Takımımız’ın kadrosundaydı. Nuri, 2007-08 sezonunu Hollanda ekibi Feyenoord’da kiralık olarak geçirdi. Burada başarılı bir futbol sergileyen dönemin genç yıldızı, Hollanda Kupası’nı kazandı. Ardından Alman ekibine dönen yıldız futbolcu, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. 2010-11 sezonunda, 9 yıl sonra kazanılan lig şampiyonluğunda Nuri’nin de payı büyüktü. O sezonki performansının ardından İspanyol devi Real Madrid’e transfer oldu. 2011-12 sezonunda burada La Liga şampiyonluğu sevinci yaşadı. Nuri Şahin, 2012-13 sezonunu Liverpool’da kiralık geçirdikten sonra Dortmund’a geri döndü. 31 yaşındaki futbolcu, 2018 yılından beri Werder Bremen’de forma giyiyor.

Taktik değişti gözden düştü

Nuri Şahin, sezon başlandığında Werder Bremen’in değişilmez oyuncularından biriydi. Ligde ilk 12 haftada, cezalı olduğu Leipzig maçı dışında hem 11’de görev yaptı. Ancak peş peşe gelen kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Florian Kohfeldt taktik değişikliğine giderek 3’lü savunmaya döndü. Bu değişim sonrası Nuri de ilk 11’deki yerini kaybetti. Başarılı futbolcu son 2 karşılaşmada kadroya giremezken, ondan önceki son 5 mücadelede de kulübede bekledi.

(Fanatik)

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