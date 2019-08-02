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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 14:09
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 14:12

Nuri Şahin adım adım Fiorentina'ya

Nuri Şahin adım adım Fiorentina'ya

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Serie A ekiplerinden Fiorentina, Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin’le ilgileniyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Dabo - Gerson ikilisinden beklenen verimi alamayan ve orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fiorentina, Radja Nainggolan’la ciddi bir şekilde ilgilenmiş fakat yıldız futbolcuyu Cagliari’ye kaptırmıştı.

NURİ ŞAHİN ADIM ADIM FİORENTİNA'YA

Geride bıraktığımız sezon Serie A’yı (16) kötü bir yerde bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fiorentina, Türk yıldız Nuri Şahin’le dirsek teması halinde. 6 yıl B.Dortmund’da oynadıktan sonra Werder Bremen’e transfer olan ve yeşil beyazlı formayla 23 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu ‘Mor Menekşelerin’ transfer listesine girerken, Nuri’nin transfer maliyetinin düşük olması İtalyanların harekete geçmesine yetti.

B.Dortmund’dan 1 milyon Euro karşılığında ayrılan Nuri Şahin’in Serie A’ya sıcak baktığı öğrenilirken, milli oyuncunun Montella tarafından da istendiği bildirildi.

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Nuri Şahin sürprizi! Anlaşma çok yakın

Nuri Şahin sürprizi! Anlaşma çok yakın

Serie A ekiplerinden Fiorentina, Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin’le ilgileniyor.
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