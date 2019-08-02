Nuri Şahin adım adım Fiorentina'ya

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Geçtiğimiz sezon Dabo - Gerson ikilisinden beklenen verimi alamayan ve orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fiorentina, Radja Nainggolan’la ciddi bir şekilde ilgilenmiş fakat yıldız futbolcuyu Cagliari’ye kaptırmıştı.
NURİ ŞAHİN ADIM ADIM FİORENTİNA'YA
Geride bıraktığımız sezon Serie A’yı (16) kötü bir yerde bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fiorentina, Türk yıldız Nuri Şahin’le dirsek teması halinde. 6 yıl B.Dortmund’da oynadıktan sonra Werder Bremen’e transfer olan ve yeşil beyazlı formayla 23 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu ‘Mor Menekşelerin’ transfer listesine girerken, Nuri’nin transfer maliyetinin düşük olması İtalyanların harekete geçmesine yetti.
B.Dortmund’dan 1 milyon Euro karşılığında ayrılan Nuri Şahin’in Serie A’ya sıcak baktığı öğrenilirken, milli oyuncunun Montella tarafından da istendiği bildirildi.
Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.
'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.
Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.
Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki ofisinde gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Serie A ekiplerinden Fiorentina, Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin’le ilgileniyor.