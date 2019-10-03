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Nuno Espirito Santo: Elde ettiğimiz sonuçta memnunuz

Nuno Espirito Santo: Elde ettiğimiz sonuçta memnunuz

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından görüşlerini aktaran Nuno Espirito Santo, taktiksel açından önemli bir maç yaptıklarını belirtti.

Beşiktaş'a karşı zor bir atmosferde mücadele ettiklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "İyi bir takıma karşı sabırla mücadele ettik. Son dakikalarda attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı. Elde edilen sonuçtan memnunuz." ifadelerini kullandı

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