Numan hayaline kavuştu

TRABZONSPOR, Erzurum’a giderken Numan Kaya, oyunculara sadece ‘el sallamak’ için takım otobüsünü tam bir saat bekledi.

AKŞAM

Numan’ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Trabzon ise Numan’ın hayalini gerçekleştirdi ve futbolcularla bir araya geldi.