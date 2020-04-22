Üç büyüklerin peşinde olduğu Ganalı sol bek Fabrice N'Sakala'dan flaş Beşiktaş paylaşımı geldi.
Instagram'da bir takipçisinin Beşiktaş formalı N'Sakala çalışmasını siyah-beyaz emoji ekleyerek takipçileriyle paylaştı.
İşte o paylaşım
Loris Karius'un Beşiktaş'la sözleşmesini feshettiği yönündeki haberlere Alman futbolcunun menajerinden yalanlama geldi.
Galatasaray Kulübü Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, görevinden ayrıldı.
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.
Transferin gözde ismi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu N'Sakala'dan ilginç bir paylaşım geldi.
Suudi Arabistan'ın İngiliz Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alma teklifi, insan hakları grupları ve Katar merkezli spor yayıncısı beIN Sports'un tepkisini çekti.
Devre arasında Galatasaray'dan Olympiakos'a giden Emre Mor açıklamalarda bulundu.