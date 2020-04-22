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aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 20:30
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 20:32

N'Sakala'dan flaş Beşiktaş paylaşımı

N'Sakala'dan flaş Beşiktaş paylaşımı

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Transferin gözde ismi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu N'Sakala'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Üç büyüklerin peşinde olduğu Ganalı sol bek Fabrice N'Sakala'dan flaş Beşiktaş paylaşımı geldi.

Instagram'da bir takipçisinin Beşiktaş formalı N'Sakala çalışmasını siyah-beyaz emoji ekleyerek takipçileriyle paylaştı.

İşte o paylaşım

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N'Sakala'dan flaş Beşiktaş paylaşımı
N'Sakala'dan flaş Beşiktaş paylaşımı

N'Sakala'dan flaş Beşiktaş paylaşımı

Transferin gözde ismi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu N'Sakala'dan ilginç bir paylaşım geldi.

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