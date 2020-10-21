N'Sakala: Caner'in tarzı farklı

AKŞAM

N'Sakala, “Caner Erkin'in tarzı farklı, benim tarzım farklı. Bu iki farklı tip oyuncudan, aynı sonucu beklemek doğru olmaz” diye konuştu.

Beşiktaş'ın yeni sol beki N’Sakala açıklamalarda bulundu: “Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen sene de kötü başladık ama üçüncü bitirdik. Türkiye’ye geldiğimden beri Beşiktaş’a karşı hayranlığım var. Alanya’da bir takım arkadaşım Beşiktaş taraftarıydı ve bu transfere onun da etkisi olmuştur. Caner Erkin ile kıyaslandığımı görüyorum. Caner’in tarzı farklı, benim tarzım farklı. Bu iki farklı tip oyuncudan, aynı sonucu beklemek doğru olmaz. Tesiste gitar çalmıyorum. Şampiyon olursak stadyumda çalacağım. Erol Hoca ile iyi ilişkimiz var. O, bana hiçbir zaman ‘Fenerbahçe’ye gelir misin?’ demedi. Tercihi hep bana bıraktı."