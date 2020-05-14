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aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:22
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:22

N'Sakala, Beşiktaş'a transferini doğrulamadı

N'Sakala, Beşiktaş'a transferini doğrulamadı

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Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan 'Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı' haberininin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi. N'Sakala, basına yansıyan 'Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı' haberleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Beşiktaş'a transferinin doğru olmadığını ifade eden N'Sakala, "Haberler sahte. Üzgünüm çünkü bu konuda çok fazla mesaj alıyorum" dedi.

Fabrice N'Sakala daha önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı iyi tanıyorum. Sanırım herkes onu tanır çünkü Alanya'daydı ve konuşmak daha kolay. Benim profilimi, nasıl oynadığımı, düşünce tarzımı beğendiğini söylüyorlar. Benim için bu iyi bir şey çünkü bu büyük bir kulüp, onlara karşı çok saygı duyuyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Şu ana kadar sadece benim ne istediğimi konuştuk ve ben şu anda sezonuma odaklandığımı ve başka bir kulüp hakkında düşünmek istemediğimi söyledim. Ama elbette büyük bir kulüp tarafından aranmak bir zevktir. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bakalım sonra ne olacak" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- N'Sakala ile röportaj (ARŞİV)

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