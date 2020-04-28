N'Sakala Beşiktaş için gün sayıyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin hedefini açıkladı Fenerbahçe'nin hedefini açıkladı Fox TV'deki sahur programına katılan Emre Belözoğlu, “Umarım şu günler hayırlısıyla bir an önce biter. Fenerbahçe olarak ise bu sezon şampiyonluk zor gözüküyor. Hedefimiz şu anda Türkiye Kupası'nı kazanmak” diye konuştu.

N'Sakala gün sayıyor N'Sakala gün sayıyor Siyah-Beyazlılar'ın transfer döneminde ilk takviyesi olmasına kesin gözüyle bakılan Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, sezon sonunda Akdeniz ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

Advocaat'tan Fenerbahçe itirafı Advocaat'tan Fenerbahçe itirafı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, ülkesi Hollanda'da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Sarı Lacivertli camia için çalışırken futbolcuların kendisini sevmediğini de itiraf etti.

Trabzonspor'a sürpriz orta saha Trabzonspor'a sürpriz orta saha İsrail basını, Trabzonspor'un 22 yaşındaki Mohammed Abu Fani ile görüşmelere başladığını yazdı. Bordo-Mavililer 2 sene önce Nwakaeme'yi de İsrail'den getirmişti. Üstelik iki oyuncunun da menajeri aynı.

'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket 'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket Romanya devi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray ile oynadıkları maçta temsilcimizi eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve geç de olsa sözünü tuttuğunu açıkladı. Becali, yaptığı açıklamada "Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım" diye Tanrı'ya söz vermiştim. Koronavirüsü var ama bu sözümü 12 yıl sonra tutuyorum" dedi.

İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.