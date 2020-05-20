Novak'ın menajerinden sözleşme açıklaması

Radyospor'a konuşan Filip Novak'ın menajeri Mithat Halis'in açıklamaları şu şekilde: "Şu anda bir hareket yok. İç ve dış transfer piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Trabzonspor ile Novak için 3 aydır görüşüyoruz. Şu anda sözleşme yenilemek için görüşmelerimiz devam ediyor ancak hâlâ 3 ay önceki noktadayız. Novak'ın menajerlik şirketinin %40'ını satın aldık. Novak'ın dokusu Trabzonspor'a uydu. Novak milli bir futbolcu. Novak eğer Trabzonspor'a gelmeseydi Wolfsburg'a gidebilirdi." (Ajansspor)
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarını ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.
2007 yazında Real Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü Brezilyalı forvet Roberto Carlos, açıklamalarda bulundu. Carlos, sarı-lacivertli kulüple ilgili yıllar sonra itirafta bulunurken vatandaşı ve mevkidaşı Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marcelo hakkında da flaş sözler sarf etti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 takımın yaptığı küme düşmenin kaldırılması önerisi ile ilgili TRT Spor'a konuştu. Düşmenin kaldırılması sonrasında alt sıralardaki takımların mücadele gücünün düşeceği yorumlarına karşı Kartal, "Düşme hattında yer alan takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir. Alttan 3 takım, 5'er milyon almayacak şekilde bir kriter koyarsınız, çekişme devam eder." önerisinde bulundu.
İtalya Futbol Federasyonu, sezonun tekrar ertelenmesi durumunda Serie A'da playoff ve playout sisteminin devreye gireceğini açıkladı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla saat 14:00'te toplantı yapacak.