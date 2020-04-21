Novak: Şampiyon olacağız

Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak, sezonu şampiyon tamamlayacaklarını iddia etti.

AKŞAM

Novak, “Görüyoruz ki koronavirüs yayılmayı sürdürüyor ve maçların tam olarak ne zaman oynanabileceğini bilmiyoruz. Tabii ki bu istediğimiz bir şey değil ama takımımızın her maç daha iyiye gittiğini ve kendimizi daha geliştirdiğimizi görebiliyoruz. Umuyorum sezonu şampiyonlukla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

TRABZON’DA OYNARIM

Öte yandan Rapid Wien’in Türk oyuncusu Melih İbrahimoğlu, “61 numara giyiyorum. Trabzonlu olduğum için özel geliyor. Trabzon’a 2-3 kere gittim. Ailemi ve tanıdıklarımı gururlandırmak için Trabzonspor’da oynamak isterim” dedi.