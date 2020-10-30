Novak Djokovic, Viyana Açık Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen sert kort turnuvasındaki yarı finale yükselme mücadelesinde, 2007 şampiyonu Djokovic ile klasmanın 42. sırasındaki Sonego karşılaştı.
Elemeleri geçememesine rağmen 6 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ın turnuvadan çekilmesiyle ana tabloya dahil olan Sonego, 6-2 ve 6-1'lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sezon 42. maçına çıkan Djokovic'e 3. yenilgisini yaşatan 25 yaşındaki sporcu, kariyerinin en önemli galibiyetini elde etti.
Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, deplasmanda 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme, 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Trabzonspor maçının ardından, bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır'ın farklı galibiyetlerini önlediğini söyledi.
Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta Bordo-Mavililerin bir golüne imza atan Serkan Asan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Karagümrük maçının ardından, “Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel, basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler” dedi.
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, BB Erzurum maçının ardından, “Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler” dedi.