Novak boş geçmiyor

TRABZON’UN başarılı sol beki Filip Novak, Fenerbahçe’yi boş geçmiyor.

AKŞAM

Sahasında Sarı-Lacivertli takımı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli galibiyet elde eden Fırtına’da galibiyet golünü atan Novak, F.Bahçe’ye karşı Trabzon’da çıktığı maçlarda rakip kaleye gol atmayı başardı. Çek oyuncu, geçtiğimiz sezon Bordo-Mavili takımın F.Bahçe’yi 2-1 mağlup ettiği maçın ilk golünü atarken, bu sezon ise yine 2-1 kazanılan maçta galibiyeti getiren gole imza attı. Novak’ın performansı bu sezon gayet iyi.