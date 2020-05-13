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  • Nottingham Forest'in Mbaye Diagne transferi için Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:46
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:46

Nottingham Forest'in Mbaye Diagne transferi için Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi

Nottingham Forest'in Mbaye Diagne transferi için Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi

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Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Senego adlı internet sitesi, Galatasaray'ın, 28 yaşındaki golcü futbolcuyu Nottingham Forest'e satmak üzere olduğunu yazdı. Habere göre, İngiliz ekibi bu transfer için Sarı-Kırmızılılara 7 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Afriquesports.net adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre Diagne’ye Nottingham Forest'in ardından Watford da talip oldu.

Haberin detaylarında okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde:

"Mbage Diagne için Watford ve Nottingham Forest savaşıyor”

Senegalli mili futbolcu Mbaye Diagne, yeni bir kulüp bulmak üzere. Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Diagne, bu sezon kiralık oynadığı Brugge'de zor bir sezon geçirdi.

Özellikle, Brugge'de yaptığı davranışlarından dolayı kadro dışı bırakıldı. Senegalli için Nottingham Forest'ın devreye girmesinin ardından rekabete Watford da katıldı.

NOTTINGHAM'A DAHA YAKIN

Senego.com'un da aktardığına göre golcü oyuncu, iki taraf arasında her şeyin halledildiği ve anlaşmanın sağlandığına dair bir izlenim verdi.

Şu anda İngiltere Championship'te yer alan kulüp Premier Lig'e yükselme sürecinde. Forvet hattını güçlendirme konusunda 1. öncelik Mbaye Diagne'ye verildi. Öte yandan transfer tutarının 7 milyon euro olacağı tahmin ediliyor."

(Fotomaç)

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