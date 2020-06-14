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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 11:12
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Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi

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İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'de forma giyen bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 11-12 Haziran tarihlerinde 1200 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve iki pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Norwich City Kulübü, bu kişilerden birinin oyuncuları olduğunu ve protokoller gereği 7 gün karantinada kalacağını duyurdu.

İsmi açıklanmayan futbolcu, takımının 19 Haziran'da Southampton ile yapacağı lig maçında forma giyemeyecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak Premier Lig'de oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

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