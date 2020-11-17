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aksam.com.tr
  • 17 Kasım 2020 Salı 18:42
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Norveç Milli Takımı'nda oynayacak oyuncu kalmadı!

Norveç Milli Takımı'nda oynayacak oyuncu kalmadı!

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Birbiri ardında gelen koronavirüs vakaları sonrası Norveç Milli Takımı, zor günler yaşıyor. İskandinav ülkesi, sahaya çıkabilmek için çözüm arıyor.

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin de formasını giydiği Norveç Milli Takımı'nda üst üste pozitif çıkan koronavirüs test sonuçları sonrası yeni bir çözüm aranıyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya'yla karşılaşacak olan Norveç, grubun liderini belirleyecek çok kritik bir maça çıkacak.

18 YENİ İSİM ÇAĞRILACAK

Sporx'in aktardığına göre, Norveç Futbol Federasyonu boşluğu doldurmak için 18 oyuncuyu son maç için kadroya dahil edecek. Bu isimlerden 13'ü daha önce hiç milli takım forması giymedi.

Norveç'in kadroya ekleyeceği isimler:

Per Kristian Bratveit, Anders Kristiansen, Andreas Hanche-Olsen, Ruben Gabrielsen, Daniel Granli, Andreas Vindheim, Julian Ryerson, Jorgen Skjelvik, Tobias Borkeeiet, Kristoffer Askildsen, Fredrik Ulvestad, Kristian Thorstvedt, Sondre Tronstad, Mats Moller Dehli, Hakon Evjen, Jørgen Strand Larsen ve Veton Berisha.

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