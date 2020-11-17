Norveç Milli Takımı'nda oynayacak oyuncu kalmadı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin de formasını giydiği Norveç Milli Takımı'nda üst üste pozitif çıkan koronavirüs test sonuçları sonrası yeni bir çözüm aranıyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya'yla karşılaşacak olan Norveç, grubun liderini belirleyecek çok kritik bir maça çıkacak.
18 YENİ İSİM ÇAĞRILACAK
Sporx'in aktardığına göre, Norveç Futbol Federasyonu boşluğu doldurmak için 18 oyuncuyu son maç için kadroya dahil edecek. Bu isimlerden 13'ü daha önce hiç milli takım forması giymedi.
Norveç'in kadroya ekleyeceği isimler:
Per Kristian Bratveit, Anders Kristiansen, Andreas Hanche-Olsen, Ruben Gabrielsen, Daniel Granli, Andreas Vindheim, Julian Ryerson, Jorgen Skjelvik, Tobias Borkeeiet, Kristoffer Askildsen, Fredrik Ulvestad, Kristian Thorstvedt, Sondre Tronstad, Mats Moller Dehli, Hakon Evjen, Jørgen Strand Larsen ve Veton Berisha.
Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi Kenan Karaman olurken, Henry Onyekuru ve Salih Uçan da Terim'in diğer gözdeleri.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söyledi. Özdemir, kulüplere "Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz" dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Medical Park Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.