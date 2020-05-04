Norveç halkı Türkiye'yi çok başarılı buluyor

Sörloth kendi ülkesinden, ülkemizin salgınla mücadelesine bakışı böyle anlattı: “Ailem ve Norveç halkı Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesini çok başarılı buluyor. Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor.”

AKŞAM

Türkiye’ye dönmesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 günlük karantina sürecini bir yurtta geçiren Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun telefonla aradığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi. Alexander Sörloth, ülkesi Norveç’ten yeni geldiğini belirterek “Ailem iyi durumda. Herkes evde kalıyor ve devletin uyarılarını dikkate alıyor. Norveç’te de durum düzeliyor. Önlemler biraz gevşetilmeye başlandı” dedi.

ÇOK FAZLA HABER OKUMUYORUM

Golcü oyuncu, salgın sürecinde psikolojik olarak fazla etkilenmemek için çaba harcadığını aktararak, “Üzülmemek için haberleri fazla okumamaya çalışıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Norveç’te bulunduğu dönemde Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Bordo-Mavili futbolcu, “Ailem ve Norveç halkı Türkiye’nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor. Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor” diye konuştu.

KOŞU BİSİKLETİ TEDARİK EDİLDİ

Yurtta ufak çaplı da olsa antrenman yapmaya devam ettiğini belirten Sörloth, “Yurttaki şartlar elbette evdeki kadar iyi değil ama çok büyük beklentim de yoktu. Herkes gibi karantina sürecini tamamlamaya çalışıyorum. Bana bir koşu bisikleti tedarik edildi. Şınav ve mekik de çekerek biraz antrenman yapmaya çalışıyorum” diye konuştu. Karantina süreci sonrasında sahada antrenmanlara katılacağını dile getiren başarılı oyuncu, “Haftaya küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamamız planlanıyor” açıklamasını yaptı.

KARAR HÜKÜMETİN

Sörloth: “Ligi ve kupayı kazanma hedefi nde ilerliyorduk. Ancak liglerin ertelenmesi doğru karardı. Futbolun başlaması konusunda spekülasyon yapmak doğru değil. Bu konuyu tamamen hükümete bırakmamız lazım. En doğru kararı alacaklardır.”

SÖRLOTH’TAN İNCİLER

Bakan’a minnettarım

6 Mayıs’ta karantina süreci sona erecek olan Sörloth, kendisini telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederek, “Nasıl olduğumu, bir ihtiyacım bulunup bulunmadığını sordu. Çok minnettarım. Sporculara değer verdiğini gösteriyor. Çok iyi bir insan. Güzel bir telefon görüşmesiydi” dedi.

Daha iyi olacağız

Sörloth: ”Taraftara teşekkür ediyorum. Futbol oynamadığımız bu süreçte bile destek olup, hatırımı soruyorlar. Taraftarın arkamızda olduğunu görmek çok güzel. Tekrar başladığımız zaman, takım olarak daha iyi işler başaracağız ve ben de daha fazla gol atmak için elimden geleni yapacağım. Umuyorum, salgın bittiğinde çok güzel zamanlar geçireceğiz.”

TRABZONSPOR STARTI VERİYOR

Öte yandan Trabzonspor’da futbolcular koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından çalışmalarını evden sürdürüyordu. Karadeniz ekibi, dün resmi twitter hesabından “Pazartesi motivasyonu mu arıyordunuz? Geri dönüyoruz! Takımımız uzun bir aradan sonra yarın (bugün) hazırlıklarına başlıyor” açıklamasını yaptı. Bordo-Mavililer bugün ilk kez gruplar halinde çalışacak.