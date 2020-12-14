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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:02
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N'oldu sana Başakşehir! Şimdiden 11 puan fark

N'oldu sana Başakşehir! Şimdiden 11 puan fark

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Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir, bu sezon ise istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Turuncu lacivertli takım hem aldığı skorlarla hem de ilk 11 tercihleriyle geçen sezonu arattı.

2019-2020 sezonunda Süper Lig'i zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna imza atan ve ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Medipol Başakşehir, geçen sezonu mumla arıyor.

LİDERİN 11 PUAN GERİSİNDE

Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Başakşehir, attığı 18 gole karşılık kalesinde de 18 gol gördü. Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçını, Süper Lig'de ise son 4 maçını kazanamayan Başakşehir Devler Ligi'ne veda etti, içeride de 26 puanlı lider Aytemiz Alanyaspor'un 11 puan gerisine düşerek 12'nci sırada yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde tek galibiyeti evinde Manchester United'ı 2-1'lik skorla geçerek alan turuncu lacivertli takım, 6 maç sonunda kalesinde 18 gol görürken, bu istatistikle Devler Ligi'nde bu sezon gruplarda en çok gol yiyen takım oldu.

HER HAFTA AYRI BİR KADRO

Geçen sezonu şampiyon tamamlarken ligin en az gol yiyen ve en fazla gol atan 2'nci takımı olan Başakşehir, bu sezon sakatlıkların yanı sıra yoğun maç temposunun mağduriyetini yaşadı. Süper Lig'de 12 maçta, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada farklı ilk 11'lerle sahaya çıkmak durumunda kalan Başakşehir ne skor ne oyun ne de kadro olarak bir istikrar yakaladı.

CLICHY'İ ARADI

Yaşanılan şampiyonlukta takım içi liderliği ve oyuna katkısıyla önemli bir role sahip olan Gael Clichy'nin de yeri doldurulamadı. Sol bek mevkisine Hasan Ali Kaldırım ve Boli Bolingoli-Mbombo'yu transfer eden turuncu lacivertli takım, bu bölge için sezon içinde farklı isimleri sahaya sürdü. Sözleşmesi yenilenmeyen ve İsviçre'nin Servette takımına transfer olan Clichy, geçen sezon Süper Lig'i 2 gol 6 asistle kapatırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 asist yapmıştı. Henüz golü ve asisti bulunmayan Hasan Ali Kaldırım ile Boli Bolingoli Mbombo oyun anlamında da istenileni veremedi.

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